Гидрометцентр: с октября по март Россию ждут температурные аномалии
Москва, 25 сентября, 2019, 23:56 — ИА Регнум. В России с октября 2019 по март 2020 года будут наблюдаться температурные аномалии, сообщает 25 сентября ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
По его словам, на Севере, а также в Европейской и Азиатской частях России в осенне-зимний период ожидается нехарактерно тёплая погода, а в южную часть страны придут аномальные холода.
«Есть вероятностный прогноз на отопительный период с октября по март, его суть такова, что на Севере, Европейской и Азиатской территории России прогнозируется аномалия температуры со знаком плюс, а на Юге — со знаком минус», — цитирует агентство слова Романа Вильфанда.
При этом было отмечено, что подробный прогноз на указанный период Гидрометцентр России собирается опубликовать 30 сентября.