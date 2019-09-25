Москва, 25 сентября, 2019, 23:56 — ИА Регнум. В России с октября 2019 по март 2020 года будут наблюдаться температурные аномалии, сообщает 25 сентября ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

По его словам, на Севере, а также в Европейской и Азиатской частях России в осенне-зимний период ожидается нехарактерно тёплая погода, а в южную часть страны придут аномальные холода.

«Есть вероятностный прогноз на отопительный период с октября по март, его суть такова, что на Севере, Европейской и Азиатской территории России прогнозируется аномалия температуры со знаком плюс, а на Юге — со знаком минус», — цитирует агентство слова Романа Вильфанда.

При этом было отмечено, что подробный прогноз на указанный период Гидрометцентр России собирается опубликовать 30 сентября.