Владимир, 25 сентября, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Медицинские учреждения Владимирской области в 2019 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» получили 380 единиц оборудования на общую сумму более 191 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Dr.jayesh amin В больнице

Областной клинический онкологический диспансер получил рентгеновские терапевтические аппараты, наркозно-дыхательные аппараты и лапароскопические стойки. Областной клинической больнице достались 128-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф и УЗИ-аппарат с интраоперационными датчиками. Областная детская клиническая больница получила видеогастроскоп, УЗИ-аппарат, гематологический анализатор и ЛОР-комбайн, детская городская поликлиника №1 города Владимира — эндоскопическую стойку, фиброгастроскоп, бронхоскоп, а также анализаторы крови, мочи и другое лабораторное оборудование.

В Гусь-Хрустальную городскую больницу поставили видеоэндоскопический комплекс, комплекс оборудования для гистологического исследования тканей, УЗИ-аппарат экспертного класса, комплекс суточного мониторирования для пациентов с болезнями системы кровообращения, аппарат искусственной вентиляции легких, электроэнцефаллограф. Муромской городской больнице №3 предоставили УЗИ-аппарат и комплекс высокотехнологичного оборудования для лечения и нейрореабилитации пациентов с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения, Александровской районной больнице — УЗИ-аппарат и реанимационное оборудование.