Ташкент, 25 сентября, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Указом президента с 1 октября 2015 года снижена ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 15%, сообщил на своей страничке в «Фейсбуке» известный предприниматель Зафар Хашимов.

Chris Price Рынок. Ташкент

По мнению многих экспертов, снижение ставки НДС до 15% должно благоприятно отразиться на деятельности предприятий.

Однако поступления в государственный бюджет могут сократиться на 2% от внутреннего валового продукта (ВВП), считают эксперты.