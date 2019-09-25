Лондон, 25 сентября, 2019, 23:34 — ИА Регнум. Лидер парламентской оппозиции Великобритании Джереми Корбин потребовал от премьер-министра Бориса Джонсона отложить сроки Brexit, 25 сентября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Корбин сделал заявление после обращения Джонсона к палате общин с предложением назначить голосование и объявить вотум недоверия его правительству — или дать ему завершить процесс выхода из Евросоюза.

По словам Корбина, сначала Джонсон должен обеспечить отсрочку Brexit, запланированного на 31 октября, и «после этого проводить выборы».

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