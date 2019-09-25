Вашингтон, 25 сентября, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Встреча с президентом Украины Зеленским была фантастической, заявил 25 сентября президент США Дональд Трамп после разговора с украинским лидером на полях Генассамблеи ООН.

Ввстреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского

«Мы только что встречались с президентом Украины. Это была фантастическая встреча», — сказал журналистам Трамп.

При этом президент США воздержался от детального описания своей беседы с президентом Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил о заморозке помощи Украине до тех пор, пока европейские страны не возьмут на себя часть этих расходов.