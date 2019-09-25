Вашингтон, 25 сентября, 2019, 23:24 — ИА Регнум. Сенат Конгресса США выдвинул на голосование резолюцию об отмене введенного президентом Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. О голосовании за принятие резолюции 25 сентября сообщает агентство Reuters.

U.S. Department of Defense На мексиканской границе

Верхняя и нижняя палаты Сената Конгресса уже принимали резолюцию по отмену режима ЧП на южной границе США, однако президент США наложил на неё вето.

Напомним, декларация о введении режима ЧП на границе Мексики и США была подписана Трампом 15 февраля текущего года. В администрации президента полагают, что это позволит эффективнее бороться с контрабандой и нелегальной иммиграцией населения из Мексики на территорию США.

Кроме того, режим ЧП позволит Трампу получить около восьми млрд долларов, которые направляются, как пояснил тогда исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, на строительство или ремонт защитной стены на южной границе США. Споры по поводу финансирования строительства стены не утихают между демократами и республиканцами в США. Ранее Трамп распорядился выделить 3,6 млрд долларов для дополнительного финансирования строительства стены, перенаправив их со 127 военных программ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп посетил один из участков, где ведётся строительство стены между США и Мексикой и оставил на стене свой автограф.