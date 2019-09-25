Вашингтон, 25 сентября, 2019, 23:21 — ИА Регнум. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подтвердил, что правительство и президент Дональд Трамп надеются на скорое соглашение о торговле с Китаем, 25 сентября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM СШАи Китай

«Президент хочет заключить сделку, если сможет получить хорошую сделку» , — сообщил Лайтхайзер журналистам.

Торгпред США отметил, что обе стороны пытаются «укрепить доверие и проявить добрую волю» для переговоров в Вашингтоне в начале октября.

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