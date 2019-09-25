Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит растут после позитивных отчетов крупных компаний и заявления президента США Дональда Трампа о возможности скорого заключения торгового соглашения с Китаем, 25 сентября передает агентство Reuters.

CIA На Нью-Йоркской фондовой бирже

Индекс Dow Jones вырос на 170,69 пункта (0,64%), до 26 978,46 пункта, индекс S&P 500 вырос на 18,76 пункта (0,63%), до 2985,36 пункта, индекс Nasdaq вырос на 86,81 пункта (1,09%), до 8080,44 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 сентября Трамп заявил журналистам на Генассамблее ООН, что торговая сделка с Китаем произойдет «раньше, чем вы думаете».

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