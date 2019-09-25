Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не исключает скорого заключения торгового соглашения с Китаем, 25 сентября передает агентство Reuters.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

«Они очень хотят заключить сделку, — заявил Трамп журналистам в Нью-Йорке. — Это может произойти раньше, чем вы думаете» .

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Трамп с трибуны Генассамблеи ООН обрушился с критикой на «нечестную торговую политику» Китая.

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