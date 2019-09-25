Москва, 25 сентября, 2019, 22:44 — ИА Регнум. США заняли по отношению к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) хамскую позицию, заявил 25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам Сергея Лаврова, США отказались от всех предложенных шагов по урегулированию этого вопроса и требовали полной ликвидации российских ракет, которые почему-то оценили как нарушающие условия договора по РСМД.

«США успокоит только полное уничтожение ракет, пусковых установок и всего сопряженного оборудования под американским контролем. Это достаточно хамская позиция», — сказал Сергей Лавров.

Кроме того, указал глава МИД РФ, американцы не только отказались посетить полигон и осмотреть ракету, но и запретили это делать своим союзникам по НАТО.

«А когда мы спрашивали немцев, французов и другие крупные страны НАТО, почему они не поехали — неужели у них нет собственного мнения? Они отвечали, что американцы их убедили, что показ будет бутафорским», — добавил Сергей Лавров.

Всё это, подчеркнул Сергей Лавров, было направлено на развал договора по РСМД.