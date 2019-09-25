Лондон, 25 сентября, 2019, 22:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил парламенту проголосовать за его снятие — или дать его правительству завершить Brexit, 25 сентября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

В ходе своей речи в палате общин Джонсон призвал законодателей вынести на голосование вотум недоверия правительству. Оппозиционные парламентарии требуют, чтобы он сам ушел в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Верховный суд Великобритании объявил незаконным решение о приостановке работы парламента, принятое правительством Джонсона. Парламент возобновил работу на следующий день.

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