Цхинвал, 25 сентября, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Государственная телерадиокомпания (ГТРК) Южной Осетии «Ир» существенно меняет формат в новом сезоне. Об этом 25 сентября сообщила в беседе с журналистами «Рес» главный редактор компании Дзерасса Козаева.

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Как рассказала Козаева, с 2010 года национальное телевидение вещало с 15:00. Теперь же утренние новости будут выходить в эфир с 8 часов и до 24:00 эфир будет полностью заполнен информационными и развлекательными передачами ГТРК. Появятся новые программы «Доброе утро», «Кухня», «Ностальгия» и другие.

«Была проделана колоссальная работа, чтобы заполнить эфир. Мы также поработали и над компьютерной графикой и улучшением дизайна. Приложим максимум усилий, чтобы вывести работу телевидения на совершенно новый, современный уровень», — заявила Козаева.