Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2019, 22:17 — ИА Регнум. 25 сентября российская делегация осталась в зале заседания Генеральной Ассамблеи ООН на выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает ТАСС.

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В предыдущие годы во время выступлений делегации Грузии, обвинявшей с трибуны ООН Москву в агрессии и оккупации, делегация России покидала зал заседаний. Во время выступления Зурабишвили в зале присутствовали первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский и другие представители постпредства РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Зурабишвили рассказала о планах Грузии на дальнейшую евроинтеграцию, затронула проблему абхазской и югоосетинской территорий, отметила развитие демократии в государстве и указала также на проблему глобальной безопасности.