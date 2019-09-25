Тбилиси, 25 сентября, 2019, 22:08 — ИА Регнум. Грузинский телеканал «Рустави 2» полностью возобновил работу после перехода к новым владельцам и увольнения основных журналистов. 25 сентября вечером вышел первый обновленный информационный выпуск телеканала. Об этом сообщает РИА Новости.

Sova.news Телеканал «Рустави 2»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 августа новое руководство «Рустави 2» уволило несколько старых сотрудников, в том числе журналиста Георгия Габунию, оскорбившего 7 июля в эфире телеканала президента России Владимира Путина. Показ информационных выпусков и телевизионных шоу был приостановлен. 26 августа, руководителем службы новостей «Рустави 2» был назначен Ираклий Имнаишвили.

Обновленные новостные выпуски «Курьера» будут выходить три раза в день. Заработал сайт телекомпании, новости публикуются в оперативном режиме.