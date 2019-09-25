Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Москва подготовит ответные меры на отказ Вашингтона выдать визы членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН, но подробности пока не будут озвучиваться. Об этом 25 сентября заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз», — сказал он журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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Напомним, ранее сегодня стало известно, что десять членов российской делегации не смогли вылететь на 74-ю сессию Генассамблеи ООН из-за того, что американская сторона отказалась предоставить им визы. Причины данного решения американские дипломаты не объяснили, заявив, что не комментируют частные случаи подачи заявок на визы.