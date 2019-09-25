Архангельск, 25 сентября, 2019, 21:54 — ИА Регнум. С 2020 года в Архангельской области семьи, воспитывающие детей, получат дополнительные меры соцподдержки. Улучшить свое материальное положение смогут и многодетные, и начинающие родительский путь северяне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Впервые в регионе будет выплачиваться субсидия на улучшение жилищных условий при рождении одновременно троих и более детей. Семьи смогут получить на эти цели до двух миллионов рублей. С учётом средств материнского капитала, финансовой помощи до 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита и льготной ипотеки под шесть процентов годовых при рождении второго или последующего ребёнка финансовая поддержка семьи может составить более двух миллионов 900 тысяч рублей.

Еще одна мера соцподдержки — для женщин, родивших первого ребенка. Если в настоящее время на единовременную выплату могут рассчитывать только новоиспеченные матери в возрасте от 22 до 24 лет, то с нового года возрастной диапазон будет увеличен с 20 до 25 лет. Сумма выплаты также будет увеличена — с 30 до 35 тысяч рублей.

Кроме того, законопроект расширяет возможность предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям, где старший ребёнок достиг совершеннолетия. Обычно после достижения возраста 18 лет одним из детей такая семья теряет статус многодетной, а вместе с тем и право на получение мер соцподдержки. Теперь выплату при рождении третьего или последующего ребёнка смогут получать семьи с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года. В 2019 году размер выплаты составляет 12 128 рублей.

«В современных рыночных условиях с учетом внешних факторов самыми незащищенными оказались семьи с детьми. Поддержать их по всем направлениям — это наша задача. Принятие комплексного закона в отношении поддержки материнства и детства — это не эмоциональное решение, а последовательная политика региона. Мы понимаем, что в первую очередь именно на этой задаче сегодня необходимо сосредоточить усилия. Важно поддержать молодежь, которая идет на очень ответственный, государственный шаг — рождение ребенка», — заявил губернатор Игорь Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область — лидер по темпам сокращения населения среди арктических регионов. За шесть месяцев текущего года в регионе родилось 5 тысяч человек, а умерло — 7,7 тысячи. В целом, по предварительной оценке, численность населения Архангельской области за 6 месяцев 2019 года сократилась на 3,8 тыс. человек, или на 0,3%.