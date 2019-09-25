Саломе Зурабишвили выступила на Генеральной ассамблее ООН
Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2019, 21:53 — ИА Регнум. 25 сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Зурабишвили рассказала о планах Грузии на дальнейшую евроинтеграцию, затронула проблему абхазской и югоосетинской территорий, отметила развитие демократии в государстве и указала также на проблему глобальной безопасности. Об этом сообщает грузинское агентство «Интерпрессньюс».
По вопросу об «оккупированных территориях» президент Грузии заявила, что абхазская идентичность находится на грани уничтожения. Зурабишвили призвала мир объединиться, чтобы «защитить и сохранить это богатое культурное разнообразие».
Лидер Грузии также отметила, что Грузия соблюдает свои обязательства, взятые в рамках соглашения о прекращении огня 2008 года, и что ее военные силы не размещены вблизи от линии оккупации.
Зурабишвили указала, что совместные действия западных стран и Грузии возможны лишь при наличии общих основных ценностей, одной из которых является демократия.
В результате внедрения полностью пропорциональной системы на выборах 2020 года в Грузии может появиться коалиционное правительство, считает президент.
Зурабишвили также отметила участие грузинской стороны в борьбе терроризмом.