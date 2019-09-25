Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2019, 21:53 — ИА Регнум. 25 сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Зурабишвили рассказала о планах Грузии на дальнейшую евроинтеграцию, затронула проблему абхазской и югоосетинской территорий, отметила развитие демократии в государстве и указала также на проблему глобальной безопасности. Об этом сообщает грузинское агентство «Интерпрессньюс».

Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили "Ничто не может нас заставить отказаться от своих амбиций и отклониться от конкретных целей евро‑ и евроатлантической интеграции».

По вопросу об «оккупированных территориях» президент Грузии заявила, что абхазская идентичность находится на грани уничтожения. Зурабишвили призвала мир объединиться, чтобы «защитить и сохранить это богатое культурное разнообразие».

Саломе Зурабишвили «Я говорю от имени наших граждан, которые живут на оккупированных территориях Абхазии и Цхинвали, где постоянно нарушаются права человека, ограничивается свобода передвижения, доступ к медицинскому обслуживанию и образованию. Размещенные на границах обоих регионов пропускные пункты периодически закрываются, что приводит к мучениям людей».

Лидер Грузии также отметила, что Грузия соблюдает свои обязательства, взятые в рамках соглашения о прекращении огня 2008 года, и что ее военные силы не размещены вблизи от линии оккупации.

Зурабишвили указала, что совместные действия западных стран и Грузии возможны лишь при наличии общих основных ценностей, одной из которых является демократия.

Саломе Зурабишвили «Прошло уже 28 лет с тех пор, как Грузия сделала выбор в пользу демократического развития. Постепенно мы перешли от президентской республики к полностью парламентской системе. Путем мирной передачи власти мы пришли ко все более прозрачной и открытой избирательной системе».

В результате внедрения полностью пропорциональной системы на выборах 2020 года в Грузии может появиться коалиционное правительство, считает президент.

Зурабишвили также отметила участие грузинской стороны в борьбе терроризмом.