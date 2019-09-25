Екатеринбург, 25 сентября, 2019, 21:41 — ИА Регнум. Словесный конфликт между боксёрами в Екатеринбурге так и не привёл к драке. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв, сообщает телеканал «Звезда».

Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

Кремлёв настоял на том, что драки в екатеринбургском отеле «Хаятт» во время чемпионата мира по боксу не было — было «выяснение отношений».

«Выяснили отношения, обнялись и разошлись», — сказал руководитель.

Сотрудники Росгвардии провели беседу с участниками словесного конфликта после того, как услышали, что беседа идёт на повышенных тонах, добавил Кремлёв.

Напомним, ранее в местных СМИ заявляли, что в Екатеринбурге подрались два боксёра. Разнимать боксёров якобы пришлось Росгвардии, писали журналисты.