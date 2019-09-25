Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что вспышка лихорадки Эбола в Конго «отступает», 25 сентября передает агентство Associated Press.

(сс) UNMEER Борьба с вирусом Эбола

Тем не менее Гебреисус отметил, что вспышка ещё окончательно не побеждена и сохраняется риск переноса заболевания за границы Конго.

«Мы должны укреплять нашу подготовку в соседних странах» , — заявил Гебреисус журналистам на Генассамблее ООН.

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