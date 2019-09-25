Лондон, 25 сентября, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Юридический советник правительства Великобритании Джеффри Кокс выступил в палате общин британского парламента после возобновления его работы вопреки решению правительства, 25 сентября передает агентство Associated Press.

Парламент Великобритании

«Этот парламент — мертвый парламент! Он больше не должен заседать. Этот парламент должен иметь мужество отвечать перед электоратом» , — заявил Кокс законодателям.

Считается, что Кокс является инициатором приостановки работы парламента, решение о котором принял премьер-министр Борис Джонсон и отменил Верховный суд Великобритании.

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