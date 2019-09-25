Вашингтон, 25 сентября, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Линия гендерно нейтральных кукол Барби (Barbie) выпущена компанией Mattel. Об этом 25 сентября сообщает CNN.

Alexas_Fotos Кукла Barbie

Новая линия гендерно нейтральной игрушки получила название Creatable World («Творимый мир»). Особенность серии в том, что владелец куклы сможет сам определить её пол и выбрать ей образ, в том числе стрижку и одежду.

В линию вошли шесть разных кукол с различным оттенком кожи. К каждой кукле приложены два парика с короткими и длинными волосами и набор мужской и женской одежды.

По задумке производителя, эта линия рассматривается как возможность расширить представление о том, для чего и для кого нужны куклы. Представители компании пояснили, что выпуск таких кукол — это реализация давней идеи компании о линии кукол для детей, не вписывающихся в привычные рамки и правила.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выпуске компанией Mattel двух новых кукол ко дню гендерного равенства. Они были исполнены в форме женщины-астронавта Салли Райд и женщины — защитницы прав чернокожих Розы Паркс.