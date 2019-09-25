Сухум, 25 сентября, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Из-за нехватки денег чемпионат Абхазии по футболу перенесен на весну 2020 года

Armando Sobrino Футбольный мяч

25 сентября состоялось расширенное собрание совета федерации футбола Абхазии, на котором обсуждались вопросы организации чемпионата страны по футболу. В собрании было объявлено решение о перенесении чемпионата и кубка Абхазии по футболу на весну 2020 года. Также был поднят вопрос о недостаточном финансировании футбольных клубов республики. Об этом сообщает «Апсныпресс».

На собрании присутствовали президент федерации Джума Кварацхелия, заместитель председателя Госкомитета Абхазии по физической культуре и спорту Рафаэль Ампар, президент национального олимпийского комитета республики Валерий Аршба, директор футбольной лиги страны Виталий Федоренко и представители клубов.

В совещании было отмечено, что на 27 сентября было ранее запланировано открытие чемпионата республики по футболу, однако его начало необходимо отложить из-за отсутствия необходимого числа команд-участниц. Всего 4 команды были готовы принять участие в чемпионате. В связи с этим, по информации директора футбольной лиги Абхазии, федерация футбола решила перенести соревнования на весну 2020 года. Кроме того, чтобы оставшиеся команды имели игровую практику и тренировочный процесс, принято решение провести турнир 4 команд.

Джума Кварацхелия объяснил, что команды не имеют возможности выступить на чемпионате из-за нехватки финансирования. Президент федерации футбола Абхазии указал, что в стране существует лишь три бюджетных клуба — «Афон», «Гудаута» и «Очамчыра». Остальные клубы вынуждены существовать на частные средства, большая часть которых уходит на оплату судей. Своих судей в Абхазии нет, специалистов привлекают из-за рубежа.

На собрании пришли к выводу, что необходимо в ближайшее время подготовить и Целевую программу по развитию футбола Абхазии.