Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2019, 20:20 — ИА Регнум. Фондовый рынок США растет на фоне позитивных квартальных отчетов крупных компаний, 25 сентября передает агентство Reuters.

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К середине торгов индекс Dow Jones поднялся на 132,49 пункта (0,49%), до 26 940,26 пункта, индекс S&P 500 вырос на 5,87 пункта (0,20%), до 2972,47 пункта, индекс Nasdaq вырос на 14,06 пункта (0,18%), до 8007,69 пункта.

В ходе торгов акции компании Nike выросли на 5,1%, акции Philip Morris выросли на 6,2%, котировки Foot Locker выросли на 3,3%.

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