Домодедово, Московская область, 25 сентября, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл в частной гостинице в районе Домодедово в Подмосковье. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Moscow.mchs.ru Пожар

Информация о пожаре поступило в ведомство в 18:54 мск. Загорелось здание частной гостиницы на улице Школьной в деревне Новосъяново городского округа Домодедово Московской области.

Возгорание произошло на втором и третьем этажах трёхэтажного здания. Площадь пожара составила около 300 кв. метров, есть угроза распространения пламени на близко расположенные строения.

Информации о пострадавших не поступало. Из здания было эвакуировано десять человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели женщины при пожаре в частном доме в Астрахани. Предварительно причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки.