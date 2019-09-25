Барнаул, 25 сентября, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Четыре человека доставлены в больницу после аварийной посадки пассажирского самолёта Boeing 767 в Барнауле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая медицинская помощь

По информации ведомства, в результате ЧП за медицинской помощью обратились 12 человек с лёгкими травмами. Четверо были доставлены в травмпункты Барнаула и Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

Отмечается, что на месте в настоящее время продолжают работать медики и психологи.

Как передавало ИА REGNUM, у самолёта Boeing 767−300 авиакомпании Azur air, прибывшего из вьетнамского города Камрань в Барнаул, при посадке загорелась правая стойка шасси. После его приземления возгорание было ликвидировано.

На борту воздушного судна находились 361 пассажир и десять членов экипажа. Людей из самолёта эвакуировали по надувным трапам.