Исламабад, 25 сентября, 2019, 20:08 — ИА Регнум. В ходе поисково-спасательной операции в районах землетрясения, произошедшего в Пакистане, обнаружены 38 погибших, ещё более 640 человек пострадали, сообщает пресс-служба Национального управления Пакистана по борьбе со стихийными бедствиями.

Angelo_Giordano Последствия землетрясения

От землетрясения пострадало население двух пакистанских провинций. Частично или полностью разрушены более 450 жилых домов.

Кроме того, Национальное управление сообщает о частичном разрушении моста между городами Бхимдер и Мирпур.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пакистане у границы с Индией произошло землетрясение магнитудой 6,3.