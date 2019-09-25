Киев, 25 сентября, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины в ходе спецоперации в Луганской Народной Республике захватили и вывезли на подконтрольную Киеву территорию жителя ЛНР, находившегося в розыске за участие в боевых действиях в Донбассе. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба СБУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Задержанный житель Луганской области в составе группировок так называемой ЛНР на протяжении 2014−2015 годов принимал активное участие в вооружённом противостоянии силам АТО, в частности в ожесточённых боевых действиях неподалеку от Дебальцево», — говорится в сообщении.

Впоследствии, по данным украинской стороны, задержанный осуществлял боевые дежурства на блокпостах ЛНР в районе Сорокино, а по состоянию на сентябрь 2019 года служил в Таможенном комитете ЛНР.

Задержанному инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьями «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Создание террористической группы или террористической организации» Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что в настоящее время с задержанным проводятся «неотложные следственные действия», решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.