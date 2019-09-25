Рим, , 19:56 — REGNUM Крупномасштабная операция была проведена Национальной полицией Италии по обезвреживанию преступной группировки, занимавшейся торговлей наркотиками и отмыванием денег. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Операция проводилась в городах в Аликанте, Валенсии, Мадриде и Барселоне при участии около ста сотрудников правоохранительных органов. В ходе операции были проведены 13 обысков, изъято около 600 тыс. евро наличных денег, наложен арест на 600 банковских счетов.

Также были выявлены объекты недвижимости, принадлежащие членам преступной группировки, общей стоимостью более 20 млн евро. Были задержаны подозреваемые в отмывании денег и наркоторговле. По данным полиции, сумма «отмытых» группировкой денег составляет около семи млн евро.

Сообщается, что торговля наркотиками осуществлялась на территории нескольких стран ЕС. В расследовании приняли участие Europol, правоохранительные органы Колумбии, Португалии, Швеции, Румынии, Франции и Великобритании. Число задержанных, их гражданство и национальность не уточняются.

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