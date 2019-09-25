Москва, 25 сентября, 2019, 19:24 — ИА Регнум. Нападение на двух полицейских совершил мужчина на юго-западе Москвы. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Duma.gov.ru

По данным полиции, мужчина нарушал общественный порядок, выкрикивая словесные угрозы в адрес посетителей магазина на Ленинском проспекте. Когда прибывшие на место инцидента полицейские попросили мужчину успокоиться, тот распылил им в лицо газ из баллончика и попытался скрыться.

Один из сотрудников полиции был вынужден обратиться за помощью к медикам. Личность подозреваемого в нападении на полицейских установлена, он задержан по адресу проживания. Отмечается, что сбежав из магазина, мужчина попытался забаррикадироваться у себя в квартире.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Установлено, что подозреваемый в нападении состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

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