Таллин, 25 сентября, 2019, 19:05 — ИА Регнум. Мэр Таллина Михаил Кылварт приступил к реализации своей идеи ограничить продажу алкоголя в столичных барах, ресторанах и иных общепитах. Как пишет сегодня, 25 сентября, эстонский портал Delfi, министру экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аасу поступило предложение внести поправки в закон об алкогольной продукции, введя запрет на продажу спиртного до 10 часов утра.

Виктор Олива. Пьющий абсент. 1901

Кылварт просит подготовить всю законодательную базу, чтобы новые правила можно было бы ввести уже с июня 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в сентябре Кылварт заявил о «ненормальности», что отдельные граждане в 6−7 часов утра употребляют в общепитах алкогольные напитки. Кылварт считает, что именно такие лица часто становятся и нарушителями общественного порядка. Он предложил ввести запрет в Таллине, а потом распространить практику столицы на остальные города Эстонии.