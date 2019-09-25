Мурманск, 25 сентября, 2019, 18:50 — ИА Регнум. Глава Мурманской области Андрей Чибис оказался в числе губернаторов с невысокой долей ботов среди подписчиков в Instagram.

Kremlin.ru Андрей Чибис

По данным Центра политической конъюнктуры, из 30,7 тысяч подписчиков Чибиса — 21% — боты. «Качественнее» публика оказалась только у десяти глав регионов.

Отметим, что Чибис ведет активную деятельность в Instagram, пополняя контент практически ежедневно. В настоящее время в его аккаунте насчитывается 532 публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно рейтинга Центра политической конъюнктуры, самым «чистым» в Instagram оказался аккаунт главы Чукотки. Больше всего ботов обнаружено среди подписчиков главы Тувы.