«Массовая чистка»: У Зеленского выгоняют коррумпированных чиновников
Киев, 25 сентября, 2019, 18:46 — ИА Регнум. Правительство Украины запустило «массовую перезагрузку власти». Об этом 25 сентября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Он сообщил, что правительство отправило в отставку руководство Государственного агентства земельных ресурсов, Государственной архитектурно-строительной инспекции, Государственного агентства резерва, Укртрансбезопасности.
Премьер уточнил, что на руководящие должности государственных ведомств будет объявлен конкурс. «В течение 10 дней мы будем искать новых руководителей. Будут объявлены публичные конкурсы», — добавил Гончарук.
Кроме того, он сообщил, что правительство приняло отставку главы Нацполиции Украины Сергея Князева.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что уходит в отставку. Он сообщил, что уже подал рапорт об отставке министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. До этого, 22 сентября, на автопереходе «Хребенне — Рава-Русская» при пересечении границы польские таможенники задержали гражданскую жену Князева Викторию. Вместе с ней были задержаны еще двое украинцев и один гражданин Хорватии. Правонарушители пытались пронести незадекларированные 650 тысяч евро.