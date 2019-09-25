Киев, 25 сентября, 2019, 18:46 — ИА Регнум. Правительство Украины запустило «массовую перезагрузку власти». Об этом 25 сентября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Можно сказать, что сегодня мы запустили массовую перезагрузку власти. Парламент принял законопроект, который уже опубликован, который значительно упрощает процедуру увольнения государственных служащих, упрощает порядок проведения конкурсов на вакантные должности на госслужбе. Сегодня мы приняли много кадровых решений, руководствуясь новой процедурой», — сказал Гончарук.

Он сообщил, что правительство отправило в отставку руководство Государственного агентства земельных ресурсов, Государственной архитектурно-строительной инспекции, Государственного агентства резерва, Укртрансбезопасности.

«Такое же отношение у нас к лесам, которые продолжают грабить. Такое же отношение у нас к недрам. Есть у нас вопросы к Государственному агентству резервов. Мы увольняем руководителя и его заместителя», — рассказал Гончарук.

Премьер уточнил, что на руководящие должности государственных ведомств будет объявлен конкурс. «В течение 10 дней мы будем искать новых руководителей. Будут объявлены публичные конкурсы», — добавил Гончарук.

Кроме того, он сообщил, что правительство приняло отставку главы Нацполиции Украины Сергея Князева.

«По представлению министра внутренних дел мы назначили новым главой Нацполиции Игоря Клименко — генерал полиции третьего ранга. Нам его отрекомендовали как опытного специалиста. Надеемся, что этот человек как минимум продолжит работу, которая велась в Нацполиции по обеспечению мира и покоя на наших улицах. А как максимум — ускорит темпы реформирования этой структуры», — сказал Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что уходит в отставку. Он сообщил, что уже подал рапорт об отставке министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. До этого, 22 сентября, на автопереходе «Хребенне — Рава-Русская» при пересечении границы польские таможенники задержали гражданскую жену Князева Викторию. Вместе с ней были задержаны еще двое украинцев и один гражданин Хорватии. Правонарушители пытались пронести незадекларированные 650 тысяч евро.