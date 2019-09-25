Киев, 25 сентября, 2019, 18:30 — ИА Регнум. Запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) превысили стратегический рубеж в 20 млрд кубометров топлива, что позволит Украине без проблем пройти отопительный сезон, заявил сегодня, 25 сентября, глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

НАК «Нафтогаз Украины»

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что проблем не будет даже в случае прерывания Россией транзитного контракта с начала 2020 г., передает корреспондент ИА REGNUM.

Коболев отметил, что планы по подготовке к «непростой зиме» «Нафтогазу Украины» удалось полностью выполнить, и поблагодарил всех, «кто помог найти для этого финансовые ресурсы, кто обеспечил закупку газа и его закачку в подземные хранилища».

«Это серьезно? Скажите этому клоуну, что не все в Украине идиоты. И еще есть люди, которые знают, что Украина берет физически газ из транзитной трубы», — комментирует заявление Коболева политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт отмечает, что если Россия «закроет заслонку», то газ из ПХГ, расположенных в Западной Украине, в обратную сторону можно транспортировать не долго и «на грани коллапса ГТС».

ИА REGNUM напоминает, что в начале сентября заявлялось, что «Укртрансгаз» (дочерняя компания «Нафтогаза Украины») уже выполнила 85% работ по ремонту и модернизации объектов ГТС Украины в рамках реализации плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2019/2020 гг.

В апреле этого года президент России Владимир Путин заявлял, что Украина не сможет организовать реверсные поставки российского газа без его транзита в Европу.