Коломна, Московская область, 25 сентября, 2019, 18:27 — ИА Регнум. В Коломенском перинатальном центре центре за два года родилось 50 пар двойняшек. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 сентября в пресс-центре министерства здравоохранения Московской области.

С момента открытия центра в 2017 году тут родилось 6,5 тыс. детей, в том числе 50 пар двойняшек и две тройни. В учреждении действуют 10 круглосуточных родильных боксов, открыты палаты для матерей с новорожденными, проводят занятия для будущих родителей.

Как заявила министр здравоохранения Московской области ТатьянаМухтасарова, коломенский роддом — это учреждение родовспоможения самого высшего в классификации третьего уровня. Помимо ведения родов здесь оказывают помощь новорожденным с различными осложнениями и патологиями, в том числе экстремально низким весом.

«Самый маловесный малыш, которого спасли врачи Коломенского перинатального центра, весил всего 490 граммов», — заявила Мухтасарова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье за восемь месяцев 2019 года в роддомах появились на свет 46 463 ребенка.