Вашингтон, 25 сентября, 2019, 18:18 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в июльском телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что учится у американского лидера формированию «правительства нового формата», следует из стенограммы беседы, опубликованной 25 сентября Белым домом.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Говоря откровенно, мы пытаемся работать изо всех сил, чтобы вытащить нашу страну из болота, в котором она оказалась. Мы привлекли много новых людей. Не старых политиков, не типичных политиков, потому что мы хотим сформировать правительство нового формата, нового типа. И в этом вы для нас большой учитель», — сказал Зеленский.

«Это очень мило с вашей стороны, что вы сказали так», — отреагировал Трамп, добавив, что Соединённые Штаты «делают многое для Украины» и тратят на это «очень много усилий и очень много времени».

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