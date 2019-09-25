Архангельск, 25 сентября, 2019, 18:14 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов занял 51 место среди глав регионов по числу ботов-подписчиков в Instagram.

Kremlin.ru Игорь Орлов

По данным расчетам Центра политической конъюнктуры (ЦПК) в докладе «Мнимая популярность. Анализ активности губернаторов в сети Instagram», 25% подписчиков Игоря Орлова — «не настоящие». С аналогичным результатом в рейтинг вошел губернатор соседнего Ненецкого АО Александр Цыбульский, а также главы еще пяти субъектов РФ.

Отметим, что губернатор Архангельской области до недавнего времени не уделял внимание соцсетям. Активную деятельность в Instagram и ВКонтакте он начал вести на фоне падения собственного рейтинга, вызванного мусорными скандалами в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно расчетам, приведённым Центром политической конъюнктуры (ЦПК) в докладе «Мнимая популярность. Анализ активности губернаторов в сети Instagram» опубликованномРБК, в лидерах по доле ботов среди подписчиков в Instagram оказались глава Тувы Шолбан Кара-оол (63%) и мэр Москвы Сергей Собянин. Меньше всего ботов оказалось у главы Чукотки.