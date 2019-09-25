Киев, 25 сентября, 2019, 18:04 — ИА Регнум. Украинские эксперты вечером 25 сентября обсуждают выступление президента страны Владимира Зеленского на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.gov.ua Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН

«Что понравилось в выступлении — то, что происходящее названо своими именами, российской агрессией», — комментирует политолог Олеся Яхно.

«Что не понравилось или чего не хватало: конкретики, того, а что же, собственно, предлагает Украина (например, миротворцев) и связки с общемировым контекстом», — добавляет она.

А вот советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко уже назвал выступление президента Украины на Генассамблее ООН «блестящим».

«Мир — основа всего. Экономический скачок у нас должен быть сделан на основе мира. Мир, и только мир, должен вывести нашу многострадальную страну на новую орбиту», — комментирует он.

ИА REGNUM отмечает, что в зале во время выступления президента Украины присутствовали его супруга, глава офиса президента Андрей Богдан, помощник президента Сергей Шефир, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.