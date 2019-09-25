Калуга, 25 сентября, 2019, 17:58 — ИА Регнум. В Калужской области возобновлено расследование двух уголовных дел об изнасилованиях, которые произошли в 2004 году, сообщили 25 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

40.мвд.рф ДНК-экспертиза

Спустя 15 лет специалисты экспертно-криминалистического центра регионального УМВД России, используя новейшие разработки в сфере ДНК-экспертиз, провели исследование вещественных доказательств, изъятых в 2004 году. Экспертиза выявила совпадения с биологическими образцами, принадлежащими 32-летнему калужанину. По версии следствия, в июне 2004 года ночью он напал на девушку на улице Генерала Попова, сломал ей рёбра и изнасиловал. В ноябре того же года на улице Ленина он, угрожая убийством, изнасиловал ещё одну прохожую. 15 лет назад оперативники уголовного розыска установить фигуранта не смогли.

В настоящее время после ознакомления с результатами проведенных по делам экспертиз обвиняемый признался в совершении преступлений.