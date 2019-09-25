Волгоград, 25 сентября, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Следственное управление Следственного комитета Волгоградской области 25 сентября проинформировало о ходе проверки по факту гибели председателя Алексеевского районного суда Олега Карпенко. Мужчина получил смертельную травму, когда упал со своего квадроцикла в овраг недалеко от хутора Затоно-Подпесочный.

Пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области Квадроцикл на дне оврага

Установлено, что вечером 23 сентября 2019 года 47-летний мужчина попал в промоину. Тело погибшего обнаружил местный житель, к которому рано утром 24 сентября обратилась супруга председателя районного суда, обеспокоенная долгим отсутствием мужа. Женщина пояснила, что с охотником рядом должны быть две собаки, ошейники которых оснащены GPS-датчиками — именно по ним смогли установить точное место трагедии.

По предварительным данным судебно-медицинских экспертов, смерть мужчины наступила от закрытой травмы шеи с компрессионным переломом позвонков, а также повреждения спинного мозга. Специалисты установили, что в момент происшествия председатель районного суда был трезв.

Проверочные мероприятия продолжаются, по их результатам будет принято процессуальное решение.