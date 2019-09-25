Москва, 25 сентября, 2019, 17:44 — ИА Регнум. Строительство туристско-рекреационного кластера «Мамисон» в Северной Осетии возобновлено. Постановление правительства о создании на территории, где возводится курорт, особой экономической зоны подписано. Об этом на встрече с главой РСО-Алании Вячеславом Битаровым 25 сентября сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев и Вячеслав Битаров

«Я такое постановление правительства подписал, и оно вступает в силу. Соответственно, можно работать по всем правилам, касающимся особых экономических зон, для создания этого туристического объекта», — цитирует Медведева его пресс-служба.

Премьер-министр также сообщил, что решено дофинансировать проект для полноценного государственно-частного партнёрства. В 2020 году доля государственного участия составит 1,6 млрд рублей.

Битаров в свою очередь пообещал, что «каждый рубль будет направлен на те цели, на которые он предназначен».

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Как сообщало ИА REGNUM, курорт «Мамисон» входил в туристический кластер, который создает на Северном Кавказе АО «Курорты Северного Кавказа». Всесезонный курорт планировалось построить в Алагирском районе Северной Осетии. С 2013 года была начата реализация проекта, однако в 2014 году его приостановили.

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