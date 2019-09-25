Москва, 25 сентября, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Отрасли экономики, не готовые к поступлению средств, не нужно забрасывать деньгами. Такое поручение президент РФ Владимир Путин дал председателю правительства России Дмитрию Медведеву на совещании с членами правительства 25 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

В числе вопросов, которые обсуждали во время мероприятии, была реализация национальных проектов.

«Если отрасль к чему-то не готова — не нужно забрасывать её деньгами. Нужно направлять такой объём средств в экономику, который эффективно начнёт работать, а не будет приводить просто к повышению цен», — сказал Путин, обращаясь к Медведеву.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государство объяснил снижение темпов инфляции в РФ ожиданием реализации национальных проектов и мерами Центрального банка.