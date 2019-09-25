Симферополь, 25 сентября, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Руководство Крыма постарается создать систему отбора, которая не позволит людям с сомнительной репутацией занимать должности в органах власти республики. Об этом 25 сентября заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксенов

«Наша задача — создать фильтр, не позволяющий людям с сомнительной репутацией, «путающим личную шерсть с государственной», занять должности в органах власти. Власть — это, прежде всего, ответственность и профессионализм, наличие моральных качеств и правильных мотивов у претендентов», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября депутаты Госсовета Крыма второго созыва единогласно переизбрали Сергея Аксёнова на пост главы республики.

Об этом: Сергея Аксёнова вновь избрали главой Крыма