Вашингтон, 25 сентября, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в июльском телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом обвинял Германию и Францию в несоблюдении санкций в отношении России, следует из стенограммы беседы, опубликованной 25 сентября Белым домом.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Американский лидер со своей стороны раскритиковал Германию за то, что она «почти ничего не делает» для Украины. По его словам, Соединённые Штаты тратят на это усилий и времени «гораздо больше, чем европейские страны».

Напомним, на минувшей неделе глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде» констатировал «деградацию» санкционного механизма Запада. Признаками этого, по его мнению, являются возвращение России в ПАСЕ, инициативы о восстановлении формата G8 с участием России, приглашение делегации Крыма в ОБСЕ.

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