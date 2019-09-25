Москва, 25 сентября, 2019, 17:15 — ИА Регнум. В Госдуме призвали Минсельхоз определиться по вопросу запуска программы развития льноводства, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Лён

«Крайне важно определиться Министерству сельского хозяйства по реализации и запуску программы по льноводству, хотя бы в рамках Союзного государства, эта программа обсуждалась Россия-Беларусь. Это точки роста в таких регионах, как Псковская, Тверская, Смоленская области», — заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Он допустил фактор забюрокрачивания в молчании Минсельхоза по программе.

«Есть проблемы, которые носят какой-то экономический характер. Есть проблемы, которые не носят экономического характера, а возникают на пустом месте из-за бюрократических казусов», — рассуждал Неверов.

В Госдуме состоялся «правительственный час» с участием главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.