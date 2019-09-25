Иваново, 25 сентября, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Автомобилист из Иваново скончался после того, как стал участником двух ДТП на пешеходных переходах за один день. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По информации ведомства, инцидент произошёл накануне. Около 13:10 на улице Якова Гарелина 62-летний мужчина за рулём Kia Rio совершил наезд на 38-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей была на месте оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась.

Освидетельствование показало, что водитель был трезв, на него был составлен административный протокол за «непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения».

После оформления ДТП, около 16:20 на проспекте Ленина этот же водитель совершил наезд на 20-летнюю девушку, которая передвигалась по регулируемому пешеходному переходу на велосипеде, в результате чего та была доставлена в больницу с травмой головы.

По свидетельствам очевидцев, после второго ДТП водитель вышел из автомобиля, ему стало плохо, и он скоропостижно скончался. В обстоятельствах произошедшего в настоящее время разбираются сотрудники дорожной полиции.