Донецк, 25 сентября, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Министерство транспорта Донецкой Народной Республики запустило специальные автобусные рейсы в Россию для граждан, получающих в упрощённом порядке российские паспорта. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Российские паспорта

Как уточняется, рейсы следуют в Покровское и Матвеев Курган в Ростовской области, где находятся пункты выдачи документов. Автобус выезжает из Горловки и по пути собирает жителей Енакиево, Кировска, Шахтёрска и Тореза.

Пока рейсы отправляются по вторникам, средам и четвергам в 5:30 утра, однако, как отметили в министерстве, при необходимости их количество может быть увеличено, автобусные маршруты также могут быть запущены через другие населённые пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также подконтрольных Украине территорий Донбасса получают российские паспорта в упрощённом порядке в соответствии с указами президента России Владимира Путина.

Для указанных категорий лиц, в частности, отменено требование о проживании на территории России не менее пяти лет, заявки на получение гражданства от них рассматриваются в ускоренный, трёхмесячный срок.

Приём документов ведётся с начала мая, а первые паспорта были получены жителями Донбасса в середине июня. Согласно данным миграционной службы МВД ДНР, по состоянию на 11 сентября гражданство России в упрощённом порядке получили уже 15 800 жителей республики.