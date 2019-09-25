Ростов-на-Дону, 25 сентября, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Крупные города Ростовской области не могут обеспечить многодетные семьи участками ввиду острого дефицита земли. Всего на Дону не хватает более 5,7 тыс. участков. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора 25 сентября.

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Чтобы частично решить земельный вопрос, в оборот вовлечено девять федеральных участков общей площадью 786 га в Аксайском, Сальском и Целинском районах и Новочеркасске.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в крупных городах Ростовской области земельные участки многодетным семьям больше не выдают. В Батайске — с 2016 года. в Таганроге — с 2017 года. Это связано с тем, что резерв земель в настоящее время исчерпан.