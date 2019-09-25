Ростов-на-Дону, 25 сентября, 2019, 17:01 — ИА Регнум. В Ростовской области присутствует электоральная управляемость. На это указал руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачёв.

Kremlin.ru Василий Голубев

«Согласен с оценкой [губернатора Ростовской области Василия] Голубева. Добавил бы к вышеперечисленному, что в регионе присутствует электоральная управляемость. Ростовская область — регион электорально значимый», — написал эксперт на своей странице в Facebook.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно данным рейтинга глав регионов РФ, опубликованного экспертной группой «Минченко консалтинг», ростовский губернатор занимает достаточно устойчивую позицию — глава региона оказался в «жёлтой зоне» риска с 12 баллами.