Москва, 25 сентября, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 17 по 23 сентября в среднем не изменились после снижения на 0,1% в течение трёх предыдущих недель. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM

По оценке ведомства, дефляция с начала сентября составила 0,2%, инфляция с начала года — 2,2%.

За последнюю неделю сахар-песок подешевел на 0,9%, свинина — на 0,4%, пшено — на 0,3%, вермишель и макаронные изделия — на 0,2%. Одновременно с этим гречневая крупа стала дороже на 1,2%, сливочное масло — на 0,5%, подсолнечное масло — на 0,4%, говядина, сыры и рис — на 0,3%, колбасы, мороженая рыба, мука и водка — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,7%, в том числе морковь и репчатый лук подешевели — на 3,7%, картофель — на 2,9%, белокочанная капуста — на 2,7%, яблоки — на 2,5%. В то же время огурцы подорожали на 3,1%, помидоры — на 1,4%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по данным Росстата, за неделю в среднем не изменились.