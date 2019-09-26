Москва, 26 сентября, 2019, 04:13 — ИА Регнум. Возникновение Советской России, а после СССР и социалистического содружества смешало карты тех, кто еще в начале ХХ века проводил «первую глобализацию». Что теперь способно противостоять планам глобализаторов-2.0, рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глобализм, надвигающийся на человеческую цивилизацию ныне, ставит своей первой целью уничтожение национальных государств. Именно поэтому противостояние такому глобализму проходит даже не между государствами или блоками условных глобалистов и антиглобалистов. Ареной борьбы становятся противоречия внутри элит в каждом государстве, особенно в т.н. глобальном треугольнике — США, РФ и КНР. При этом антиглобализм, тактически возобладавший в нынешних США в лице Дональда Трампа, держится, что называется, на волоске, и может быть отменен сменой или точки зрения актуального президента, или самого президента.

Дальнейшее усиление глобалистских тенденций ничего хорошего миру не сулит, какие бы трели о «гуманном конце истории» не раздавались из лагеря защитников глобализации. Ценность советского опыта для современности состоит прежде всего в том, что это именно и по существу опыт противостояния первому варианту глобализма. И проработка идеологических элементов, необходимых для такого рода противостояния. Чем же конкретно ценен и дорог опыт СССР?

Читайте статью Владимира Павленко «Коммунистический мир — системная альтернатива глобализму».